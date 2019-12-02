أعرب مصطفى مزيكا المدير الفني للشرقية عن عدم سعادته بخبر رحيل ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" عن تدريب الزمالك.

وكشف FilGoal.com عن استقرار إدارة الزمالك على رحيل ميتشو من تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال مزيكا لـFilGoal.com: "كنت أرغب في مواجهة الزمالك تحت قيادة ميتشو نظرا لأن الفريق الأبيض يمر معه بحالة من التخبط".

وأضاف "أي فريق يلعب مع مدرب جديد يظهر بشكل مختلف".

وتابع "نتائج الزمالك تراجعت في الفترة الماضية مع ميتشو والدافع المعوني في الفريق أصبح أقل بكثير".

وفي حالة إعلان الزمالك رسميا إقالة ميتشو سيكون عصام مرعي المدرب العام هو المدير الفني للفريق في مباراة الشرقية مساء الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وأوضح مصطفى مزيكا "عملت سابقا مع عصام مرعي في الشرقية وهو شخص ملتزم ويفرض سيطرته على اللاعبين، لكن الوقت لن يساعده مع الزمالك".

وواصل "سنواجه الزمالك في أي حال والأمور أصبحت صعبة بالنسبة لنا بعد رحيل ميتشو".

وكشف "أصبحنا جاهزين لمواجهة الزمالك بعد تعافي أكثر من لاعب واقتراب ياسر إبراهيم مهاجم الفريق من المشاركة في المباراة".

وأتم تصريحاته "اهتمامنا بمباراة الزمالك جعلنا نخسر أمام دقادوس في دوري الدرجة الثالثة وتعادلنا أيضا مع ميت خلف، لكننا سنظهر في المباراة بشكل جيد".

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