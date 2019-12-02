قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إنهاء التعاقد مع ميودراج ييستش مدرب الفريق بالتراضي، وذلك حسبما أخبر إبراهيم عثمان FilGoal.com في تصريحات خاصة.

وصرح عثمان لـFilGoal.com: "جاء ذلك بعد أن بحث مجلس إدارة النادي أسباب تدهور نتائج الفريق في مسابقة الدوري".

وأضاف "قرر مجلس إدارة الدراويش إسناد المهمة بصفة مؤقتة إلى أدهم السلحدار مدرب الفريق ومحمد محسن أبو جريشة مدرب الفريق السابق وذلك لحين الاستقرار على مدير فني جديد".

وكان FilGoal.com قد علم يوم الأحد أن مجلس إدارة الدراويش سيعقد اجتماعا اليوم الإثنين، لبحث مصير مدربه الصربي.

وشهد الاجتماع تقييم حالة الدراويش في الفترة الأخيرة والوقوف على أسباب سوء مستوى بعض اللاعبين وعدم تقديمهم للأداء المعهود.

في أغسطس الماضي بدأت رحلة يسيتش صاحب الـ61 عاما مع الإسماعيلي، خلفا لمحمود جابر الذي شغل منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم الماضي عقب رحيل شيدومير يانيفسكي.

ييسيتش قاد الإسماعيلي للدور ربع النهائي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إلا أن نتائج الدراويش في الدوري لم ترتق لطموحات الجمهور.

الإسماعيلي خسر 3 مباريات في الدوري من أصل 5 مواجهات. سقط أمام المصري وأمام حرس الحدود وأمام الاتحاد السكندري.

الظهور الأخير للدراويش في الدوري جاء بخسارة كبيرة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء، بينما انتصر الفريق مرة أمام الجونة ومرة أمام وادي دجلة وبنتيجة واحدة 1-0.

نتائج الإسماعيلي جعلته يحتل المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط.

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