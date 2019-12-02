استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي على إنهاء التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو".

وعلم FilGoal.com إن إدارة الزمالك استقرت على إقالة ميتشو من منصبه، ولكن القرار الرسمي لم يُصدر من النادي حتى اللحظة.

ومن المنتظر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جلسة جديدة في الساعات القليلة المقبلة مع ميتشو، حسبما علم FilGoal.com.

وستشهد الجلسة مناقشة كل ما دار في الفترة الماضية في الزمالك، على أن يكون الإعلان الرسمي لقرارات الزمالك بعد نهاية الجلسة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اقتراب ميتشو من الرحيل عن منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام مازيمبي.

الزمالك بدأ بالفعل التحرك للبحث عن البديل، وطُرح اسم باتريس كارتيرون مدرب الأهلي الأسبق.

وتحدث كارتيرون مع FilGoal.com قائلا: " "أنا مدرب حر حاليا وبالتالي لو كان العرض جيدا لا توجد مشكلة أبدا بقبوله".

مصدر في الزمالك كشف في وقت سابق أيضا عن وجود اسمي لويس فيليبي سكولاري البرازيلي وفوزي البنزرتي التونسي، ضمن المرشحين لتدريب الفريق.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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