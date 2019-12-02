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خاص خبر في الجول - الزمالك يفكر في كارتيرون ليخلف ميتشو

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 13:16

كتب : FilGoal

الترجي - الأهلي

طُرح اسم باتريس كارتيرون مدرب الأهلي ووادي دجلة والرجاء المغربي السابق كمرشح محتمل لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة القادمة حال رحيل ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب الفارس الأبيض الحالي، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك سيحسم مصير مدربه الحالي خلال الساعات القليلة المقبلة بجانب ملف المدرب القادم حال رحيله.

وفكر النادي الأبيض في تعيين كارتيرون كمدرب للفريق خلفا لميتشو حال تم اتخاذ قرار نهائي يوم الإثنين برحيل المدرب الصربي.

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كارتيرون صاحب الـ49 عاما تولى تدريب الأهلي في يونيو 2018 بعقد يمتد لعامين، وقاده لنهائي دوري الأبطال 2018 لكنه خسر أمام الترجي التونسي بمجموع 4-3 في المباراتين ثم ودع البطولة العربية ليقال في 23 نوفمبر من نفس العام.

وتولى الفرنسي بعد ذلك تدريب الرجاء المغربي في 31 يناير 2019 وتوج بعد شهرين بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي وتعد تلك هي المرة الثانية التي يفوز بها الفريق المغربي بذلك اللقب في تاريخه.

وأقيل كارتيرون من منصبه كمدرب للرجاء في شهر نوفمبر الماضي.

ميتشو تولى تدريب الزمالك في نهاية شهر أغسطس الماضي وقاد الفريق للفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز في النهائي، وخسر السوبر المحلي، كما أنه خسر مرتين على التوالي حتى الآن من إنبي في الدوري ومازيمبي في دوري الأبطال، ومع الزمالك في المجمل خاض 12 مباراة فاز في 7 وتعادل مرة وخسر 4.

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