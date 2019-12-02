تقرير: عمرو فهمي يفكر في الترشح لرئاسة كاف

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 12:47

كتب : FilGoal

عمرو فهمي

قالت صحيفة بطولة الجزائرية إن عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفكر في الترشح لرئاسة الاتحاد في 2021.

وكتبت أن فهمي سئم انتظار قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التي قدمها ضد أحمد أحمد رئيس كاف.

وأقال كاف فهمي في إبريل الماضي وقالت وكالة رويترز آنذاك إن السبب هو اتهام الأول لأحمد أحمد بالفساد وإهدار مال الاتحاد.

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وأدلى فهمي بشهادته في تحقيق مع أحمد أحمد، المنتمي لمدغشقر، جرى في باريس في يونيو الماضي.

وترأس أحمد أحمد كاف في مارس 2017 ليخلف الكاميروني عيسى حياتو الذي شغل المنصب على مدار 29 عاما.

وكان المصري عبد العزيز سالم أول رئيس لكاف (1957 - 1958) وخلفه مواطنه عبد العزيز مصطفى حتى عام 1968.

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