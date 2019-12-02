هل ضمن تريزيجيه والمحمدي المشاركة الأساسية أمام تشيلسي؟

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 11:59

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

من المرجح أن يشارك الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا بشكل أساسي في مباراة فريقهما ضد تشيلسي يوم الأربعاء.

ويحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، منتشيا بالتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

سيعود المحمدي للمشاركة بشكل أساسي لأول مرة منذ منتصف أغسطس الماضي مستغلا إيقاف الظهير الأيمن الأساسي فريدريك جيلبرت لحصوله على 5 بطاقات صفراء.

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الدولي المصري لعب أول مباراتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل أساسي، قبل أن يبتعد عن المشاركات تماما، فقد ظهر خلال 4 مباريات كبديل بواقع 71 دقيقة.

أما تريزيجيه فقد يشارك أساسيا بسبب عدم شفاء أنور الغازي الذي أصيب خلال لقاء مانشستر يونايتد يوم الأحد.

الغازي بدأ مباراة يونايتد في مركز الجناح الأيمن بجوار القائد جاك جريليش الذي يلعب كجناح أيسر، لكنه أصيب في الشوط الأول ودخل تريزيجيه بدلا منه.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

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