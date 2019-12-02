بوكيتينو: لا أحتاج للكثير من الوقت للتعافي.. متفتح للاستماع للمشاريع التي وصلتني

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 17:40

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

غياب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن التدريب لن يطول أبدا. فكونوا على الموعد لرحلته التدريبية الجديدة.

توتنام أعلن إقالة بوكيتينو في وقت سابق وتعيين جوزيه مورينيو، ولكن غياب المدرب الأرجنتيني لن يكون طويلا لأنه "لا أحتاج للكثير من الوقت للتعافي"، حسبما صرح المدرب.

وقال بوكيتينو: "هناك العديد من الأندية والمشاريع الجذابة وصلتني".

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وأضاف في تصريحاته مع شبكة فوكس سبورتس الأرجنتينية "ولكن في الوقت الحالي الأهم بالنسبة لي هو إراحة عقلي قليلا".

وتابع "أحتاج للهدوء والراحة لبضعة أيام قليلة، لأنني لم يكن لدي الوقت لاستيعاب ما حدث وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "قراري الأول كان العودة إلى الأرجنتين لرؤية أسرتي وأصدقائي، ولكنني سأعود إلى أوربا لاتخاذ قراري النهائي بخصوص مستقبلي".

وأشار "في عمري الحالي، فأنا لا أحتاج للكثير من الوقت للتعافي".

وأتم "متفتح للغاية للاستماع للمشاريع التي وصلتني".

تصريحات صاحب الـ 47 عاما فتحت الباب أمام أرسنال الذي يبحث عن مدرب جديد عقب إقالة أوناي إيمري.

تقرير موثوق كشف في وقت سابق وجود اسم بوكيتينو ضمن المرشحين بقوة لتدريب أرسنال. (طالع التفاصيل)

الأرجنتيني صاحب الـ 47 عاما قضى 5 سنوات ونصف في قيادة توتنام، قبل أن يرحل بشكل غير متوقع ويحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

وقاد بوكيتينيو توتنام في 293 مباراة ونجح في تحقيق 160 انتصارا وتعادل 60 مرة وخسر 73 مرة ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

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