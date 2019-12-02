أورنستين: أرسنال يفكر في أليجري وبوكيتينو.. ورودجرز لا يرغب في ترك ليستر

يبدو أن رحلة بحث أرسنال عن مدرب جديد لخلافة أوناي إيمري لن تكون سهلة أبدا، والنادي مازال يقطع خطواته الأولى.

الصحفي الموثوق لدى مشجعي النادي اللندني، ديفيد أورنستين، الذي يعمل لدى موقع "ذا أثليتك" قال إن النادي يبحث عن مدرب لا يعمل حاليا، وحينما تم استطلاع رأي براندن رودجرز قال إنه سعيد في ليستر سيتي.

لم يضع نادي أرسنال حتى الآن أي إطار زمني لفترة قيادة فريدي ليونجبرج المؤقتة لقيادة الفريق فنيا ما بعد إيمري، وأشار أورنستين إلى أنه لا يجب استبعاد احتمالية استمرار السويدي في منصبه كمدرب دائم للفريق.

وأشار الصحفي البريطاني إلى أن أرسنال وضع على طاولته أسماء كأولوية له في التعاقد، وتركيزه الرئيسي على المرشحين المتاحين بشكل سريع.

ما يدفعنا ذلك للإشارة إلى أن كل من ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق ضمن القائمة الرئيسية، وكذلك الحال مع ميكيل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي والذي قد يقع ضمن نفس القائمة إذا ما طُلب منه الرحيل عن فريقه الحالي.

وألمح التقرير الذي كتبه الصحفي البريطاني، إلى أن هناك تعقيدات بخصوص التوقيع مع مدرب جديد، أبرزها ألا يتم صرف الكثير من الأموال للتعاقد معه، ما يشكل ذلك مشكلة كبيرة لمعظم الناس في الإدارة الحالية.

وعاد أورنستين إلى الماضي، وأشار إلى أن إدارة أرسنال كانت معجبة للغاية بأليجري وبوكيتينو عام 2018، لكن النادي اللندني فضل إيمري لخلافة فينجر، ومقابلة أليجري لم تسر على ما يرام، وبوكيتينو فضل الاستمرار مع توتنام.

وأشار ديفيد إلى أن تحليل البيانات عكست نتائج إيجابية فيما يخص الأرجنتيني والإيطالي، فكلاهما كان جيدا للغاية دفاعيا وتلك هي نقطة الضعف الأبرز لدى الفريق، وتفوق أليجري تماما في تلك النقطة.

العقبة الأبرز التي حالت دون تولي أليجري مهمة تدريب أرسنال، كانت التواصل، المصادر في الفريق أخبرت "ذا أثليتك" أن الإيطالي لم يتمكن حتى من إجراء نقاش صغير بالإنجليزية ووكيله يتحدث باللغة أكثر منه، أرسنال لم يعجبه ذلك الأمر خاصة مع الراتب الضخم الذي طلبه ماسيمليانو.

حاليا، بعد مرور ما يقرب من عام على تلك المفاوضات، وحسب أورنستين، أليجري حاليا قلق بشأن جودة تشكيل أرسنال وقد يفضل الانتظار حتى الصيف لكي يعود للتدريب مرة أخرى، أما أرسنال فمازال معجبا للغاية بقدراته التدريبية.

ولم يتضح بعد الموقف بخصوص أرتيتا، خاصة بعد تفوق إيمري عليه في اختيارات مجلس الإدارة، كما أن موقفه من تولي تدريب مانشستر سيتي عقب رحيل جوارديولا ليس واضحا بالمرة.

أرسنال أبدى اهتماما بخدمات براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي، لكنه سعيد بوضعه مع فريقه ولا يرغب في الرحيل، النادي اللندني لم يفكر فيه عام 2018 ووقتها كان يدرب نادي سيلتك، وذلك لأنه حامت الشكوك لدى إدارة النادي اللندني بخصوص شخصيته وهل كان الوقت مناسبا لتوليه المهمة من عدمه.

المدفعجية خاضوا أول مباراة لهم بدون أوناي إيمري يوم الأحد ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

ويستعد أرسنال لاستضافة برايتون يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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