لايزال مستقبل ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك غامضا بعد الخسارة من مازيمبي 3-0 في دوري أبطال إفريقيا، إلا أن الغموض يحيط بشيء آخر يخص المدرب الصربي.

أبلغ أحد أعضاء الجهاز الإداري للزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي بأن ميتشو في محاضرته قبل مباراة مازيمبي أبلغ لاعبي الفريق مرضه بالسرطان، وأن موته قد يكون قريبا بسبب المرض، حسبما علم FilGoal.com

حديث ميتشو تسبب في حالة من الحزن داخل غرفة ملابس الزمالك، وتأثر اللاعبون بحديث مدربهم، بحسب ما نقله الإداري لرئيس الزمالك.

وأشار إلى أن حالة التضامن التي قام بها اللاعبون عقب مباراة مازيمبي مع مدربهم، سببها ما كشف عنه في المحاضرة، حسبما علم FilGoal.com.

وبناء عليه، قرر مرتضى منصور تأجيل الحديث في هذا الأمر لحين الاجتماع مع ميتشو وهذا ما وضحه رئيس الزمالك في الفيديو الذي نشره اليوم وأشار إليه بـ "ظروف خاصة بميتشو من حقه وحده الحديث عنها".

ولكن ما قاله ميتشو لوكيله وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في الزمالك كان شيئا آخر.

نفى المدرب الصربي مرضه بالسرطان، وأنه قال للاعبي الزمالك شيئا مختلفا في محاضرته قبل مواجهة مازيمبي.

ميتشو أخبر اللاعبين بأن الفريق مريض وكأنه يعاني من السرطان بسبب النتائج الأخيرة من أجل تحفيزهم قبل المباراة الهامة، حسبما علم FilGoal.com.

ويرى المدرب الصربي أن اللاعبين "قد يكونوا فهموا ما قاله بشكل خاطئ"، حسبما صرح مصدر لـFilGoal.com.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق "اتخاذ مجلس الإدارة بالإجماع لقرار جهاز ميتشو، ولكن الإعلان يوم الإثنين". (طالع التفاصيل)

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر، قبل مواجهة بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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