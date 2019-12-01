ميرور: أرتيتا خيار أول لأرسنال في ملف المدرب الجديد وسيتي لا يمانع

يرغب نادي أرسنال في الحصول على خدمات ميكيل أرتيتا لاعب وسط ميدانه السابق ومساعد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي كمدرب له بعد رحيل أوناي إيمري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن مساعد مدرب مانشستر سيتي يعد الخيار الأول لإدارة أرسنال حاليا بعد رحيل الإسباني إيمري عن تدريب الفريق يوم الجمعة.

وألمحت "ميرور" إلى أن أرتيتا يرغب أيضا في اتخاذ تلك الخطوة، وبيب جوارديولا الذي كان بإمكانه أن يمنع تلك الخطوة، يرحب بتولي أرتيتا للمهمة.

وكان أرتيتا قريبا من تدريب أرسنال خلال عام 2018 بعد رحيل أرسين فينجر بعد أن كان أحد المرشحين لتولي المهمة.

ومنع إيفان جازيديس المدير التنفيذي السابق لنادي أرسنال الخطوة بعدما منح صوته لأوناي إيمري بدلا من لاعب وسط الفريق اللندني السابق.

ومنذ ذلك الحين رحل جازيديس إلى ميلان ويوجد تأثير إسباني قوي في أرسنال بوجود راؤول سانليهي الذي قد يتحرك للحصول على خدمات أرتيتا.

وأشارت "ميرور" إلى أنه في ظروف مختلفة لم يكن سيتي ليسمح لأرتيتا بالرحيل لكن من الواضح أن جوسيب جوارديولا لديه بديل مثالي لاستبداله، وهو جيوفاني فان برونكهورست الذي يعمل حاليا ضمن مجموعة سيتي منذ الصيف الماضي وقضى وقتا طويلا في ملعب الاتحاد.

ولم يفكر أرسنال في الحصول على خدمات إريك تين هاج مدرب أياكس بسبب وجود اهتمام قوي للغاية من بايرن ميونيخ والذي يبدو قريبا للغاية من الظفر بخدماته.

وقالت "ميرور" إن نفس سبب ابتعاد أرسنال عن تين هاج، هو ذاته السبب الذي دفع فينجر لرفض تدريب العملاق البافاري لأنه أراد مدة طويلة الأمد في حين أن بايرن أرادها قصيرة ليقود تين هاج الفريق.

أرتيتا صاحب الـ37 عاما لعب لأرسنال في الفترة من 2011 وحتى 2016 وتوج معه بلقب كأس الاتحاد مرتين والدرع الخيرية مرتين.

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