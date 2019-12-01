أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي
الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 00:05
كتب : FilGoal
تعثر مانشستر سيتي مرة أخرى في سباقه على قمة الدوري الإنجليزي مع ليفربول وتعادل خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد 2-2 في الجولة الـ14 من البريميرليج.
ليستغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي ويوسعه معه الفارق إلى 12 نقطة بعد الفوز على برايتون 2-1.
كل هذا وأكثر حدث في السبت الكروي في مختلف ملاعب العالم.
في ألمانيا تعرض بايرن ميونيخ لخسارة جديدة أمام باير ليفركوزن 3-1.
وافتتح الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على الرجاء المغربي 2-صفر.
ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي.
مازيمبي × الزمالك
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ريال مدريد × ألافيس
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نيوكاسل × مانشستر سيتي
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دورتموند × هيرتا برلين
video:4
ليفربول × برايتون
video:5
توتنام × بورنموث
video:6
وست هام × تشيلسي
video:7
كريستال بالاس × بيرنلي
video:8
اتحاد العاصمة × الوداد
video:9
بريميرو دي أجوستو × زيسكو
video:10
ساوثامبتون × واتفورد
video:11
ليفركوزن × بايرن
video:12
الترجي × الرجاء
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صن داونز ؛ بترو أتليتكو
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