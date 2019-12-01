أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي

تعثر مانشستر سيتي مرة أخرى في سباقه على قمة الدوري الإنجليزي مع ليفربول وتعادل خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد 2-2 في الجولة الـ14 من البريميرليج.

ليستغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي ويوسعه معه الفارق إلى 12 نقطة بعد الفوز على برايتون 2-1.

كل هذا وأكثر حدث في السبت الكروي في مختلف ملاعب العالم.

في ألمانيا تعرض بايرن ميونيخ لخسارة جديدة أمام باير ليفركوزن 3-1.

وافتتح الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على الرجاء المغربي 2-صفر.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي.

مازيمبي × الزمالك

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ريال مدريد × ألافيس

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نيوكاسل × مانشستر سيتي

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دورتموند × هيرتا برلين

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ليفربول × برايتون

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توتنام × بورنموث

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وست هام × تشيلسي

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كريستال بالاس × بيرنلي

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اتحاد العاصمة × الوداد

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بريميرو دي أجوستو × زيسكو

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ساوثامبتون × واتفورد

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ليفركوزن × بايرن

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الترجي × الرجاء

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صن داونز ؛ بترو أتليتكو

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