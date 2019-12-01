أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

السبت الكروي

تعثر مانشستر سيتي مرة أخرى في سباقه على قمة الدوري الإنجليزي مع ليفربول وتعادل خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد 2-2 في الجولة الـ14 من البريميرليج.

ليستغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي ويوسعه معه الفارق إلى 12 نقطة بعد الفوز على برايتون 2-1.

كل هذا وأكثر حدث في السبت الكروي في مختلف ملاعب العالم.

في ألمانيا تعرض بايرن ميونيخ لخسارة جديدة أمام باير ليفركوزن 3-1.

وافتتح الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على الرجاء المغربي 2-صفر.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي.

مازيمبي × الزمالك

ريال مدريد × ألافيس

نيوكاسل × مانشستر سيتي

دورتموند × هيرتا برلين

ليفربول × برايتون

توتنام × بورنموث

وست هام × تشيلسي

كريستال بالاس × بيرنلي

اتحاد العاصمة × الوداد

بريميرو دي أجوستو × زيسكو

ساوثامبتون × واتفورد

ليفركوزن × بايرن

الترجي × الرجاء

صن داونز ؛ بترو أتليتكو

طالع أيضا

تصريحات نارية من ميتشو

ماذا قال جاريدو عن حكم لقاء النجم أمام الأهلي

هل يعمل أسامة نبيه في الزمالك؟

سيناريوهات تنتظر ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي

الاتحاد يكتسح الإسماعيلي

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي السبت الكروي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 1-12-2019 والقنوات الناقلة.. أحد ناري منتظر 4 دقيقة | إفريقيا
أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - فالنسيا يحسم الدربي لصالحه أمام فياريال 22 دقيقة | أوروبا
محمد صلاح: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف ولكن 31 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته ساعة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك