تقرير - الكشف عن تفاصيل جديدة في عرض ريال مدريد لـ مورينيو

عرض نادي ريال مدريد مبلغا ضخما على جوزيه مورينيو مدرب توتنام الحالي من أجل الانتظار حتى نهاية الموسم وعدم تدريب أي فريق آخر. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن ريال مدريد كان سيعرض مبلغ 12 مليون جينه إسترليني على مورينيو فقط لكيلا يتولى تدريب أي فريق وينتظر رحيل زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي الحالي بنهاية الموسم.

على الجانب الآخر مورينيو رفض الفكرة، وحالما علم بوجود اهتمام من توتنام بخدماته فضل الانتظار حتى يتخذ النادي اللندني القرار.

وألمح التقرير إلى أن أندية بوروسيا دورتموند وميلان وليون جميعهم أرادوا الحصول على خدماته بجانب جوانزو إيفرجراند الصيني الذي عرض مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني سنويا كراتب له.

مورينيو الذي علم أن توتنام يبحث عن مدرب فضل مماطلة المفاوضين حتى يتواصل معه النادي اللندني وهو ما حدث.

وما ساهم في تعيين مورينيو في وقت أسرع من المتوقع كان سوء مستوى توتنام خلال الموسم الجاري، كما أن دانييل ليفي رئيس النادي ساورته الشكوك حول مستقبل ماوريسيو بوكيتينو خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي قال فيها إنه سيرحل إن فاز باللقب.

وحسم مورينيو أمره بتدريب توتنام بعد اجتماع في لندن يوم 21 أكتوبر، أثناء مقابلته مع بيني زاهافي وكيل اللاعبين والمدربين.

رحل مورينيو من ذلك الاجتماع في لندن وهو على قناعة تامة أنه يتصدر قائمة المرشحين لتدريب توتنام، وكان مستعدا تماما لرفض عرض ريال مدريد.

مورينيو قاد توتنام حتى الآن في 3 مباريات بكل المسابقات فاز بها جميعا وسجل الفريق معه 10 أهداف واستقبل 6 آخرين.

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