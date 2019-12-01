مواعيد مباريات اليوم 1-12-2019 والقنوات الناقلة.. أحد ناري منتظر

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 00:21

كتب : FilGoal

أتليتكو - برشلونة

انتهى السبت الكروي، والإثارة لم تنته أبدا.. مرحبا بكم في الأحد الكروي الناري.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

بيراميدز يحل ضيفا على إينوجو رينجرز في بداية مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 1.

أخبار متعلقة

أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي بالفيديو - فالنسيا يحسم الدربي لصالحه أمام فياريال محمد صلاح: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف ولكن بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته

وفي إطار نفس المجموعة، يحل المصري ضيفا على نواذيبو في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

كما يلعب نهضة بركان وصيف النسخة الماضية من البطولة أمام إساي اف سي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

في الدوري الإنجليزي يظهر أرسنال لأول مرة تحت قيادة المدرب السويدي المؤقت فريدي ليونبرج عندما يحل ضيفا على نورويتش سيتي في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلعب ولفرهامبتون أمام شيفيلد على بي إن سبورتس 7.

وفي السادسة والنصف مساءً يستضيف مانشستر يونايتد الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" وبقية كتيبة أستون فيلا على بي إن سبورتس 2.

ويلعب ليستر سيتي ضد إيفرتون في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 7.

في الدوري الإسباني سنكون على موعد مع قمة نارية منتظرة تجمع بين أتليتكو مدريد وبرشلونة في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

بداية الأحد الكروي في إسبانيا، ستكون بين إشبيلية وليجانيس في الواحدة ظهرا، ثم أتليتك بلباو و غرناطة في الثالثة عصرا، ثم إسبانيول وأوساسونا في الخامسة مساءً، ثم خيتافي ضد ليفانتي في السابعة والنصف مساءً.. مباريات تُبث على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا، الإثارة تبدأ مبكرا بين يوفنتوس وساسولو في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

ويستضيف إنتر نظيره سبال في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي نفس التوقيت يحل ميلان ضيفا على بارما في لقاء يُبث على بي إن سبورتس 10.

وفي السابعة مساءً يلعب نابولي ضد بولونيا على بي إن سبورتس 4.

وتختتم مباريات إيطاليا بمواجهة هيلاس فيرونا ضد روما في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي أبرز مواجهات الأحد الكروي في فرنسا، يحل باريس سان جيرمان ضيفا على موناكو في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 6.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

في إفريقيا في الكونفدرالية في إنجلترا في إسبانيا في إيطاليا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 1-12-2019 والقنوات الناقلة.. أحد ناري منتظر 5 ساعة | إفريقيا
أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - فالنسيا يحسم الدربي لصالحه أمام فياريال 5 ساعة | أوروبا
محمد صلاح: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف ولكن 5 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته 6 ساعة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك