تفاصيل إصابة الونش

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" خلال لقاء فريقه أمام مازيمبي الكونغولي.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتعرض الونش لإصابة غادر على أثرها ملعب اللقاء في الدقيقة 21.

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وقال طبيب الزمالك: "إصابة الونش عبارة عن شد في العضلة الخلفية".

وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لـ الزمالك "اللاعب سيخضع لأشعة فوز عودة الفريق إلى القاهرة".

وتابع "ما يُقال عن إصابة الونش بمزق في العضلة ليس صحيحا على الإطلاق. الإصابة عبارة عن شد".

بعد الخسارة مباشرة، أعلن الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد، اجتماع سيشهد أكثر من سيناريو خاص بمصير ميتشو حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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