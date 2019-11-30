محمد صلاح: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف ولكن

كشف محمد صلاح مدرب منتخب السويس الحالي والزمالك الأسبق وجود أكثر من عرض تدريبي له، "ليس من بينهم الزمالك".

وقال محمد صلاح: "سأحسم موقفي قريبا من عرض الترسانة، ولكنه ليس العرض الوحيد لأنني امتلك أكثر من عرض تدريبي الآن".

وأجاب على سؤال (هل الزمالك عرض عليك تدريب الفريق؟) قائلا: "لا لم يحدث".

وتابع " لم يتحدث معي أي أحد في الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع قناة صدى البلد "يشرفني دائما ترشيح اسمي لتدريب الزمالك والعمل داخل النادي".

ورفض محمد صلاح وصف ما يمر به الزمالك مؤخرا بـ"الأزمة" مشيرا إلى "أزمة تُعد كلمة كبيرة للغاية. ما يحدث الآن مجرد تعثر فقط".

ويرى مدرب منتخب السويس الحالي "الزمالك دائما ما يتأثر بفترة التوقف الدولي. دائما ما تكون تلك الفترة مؤلمة جدا والفريق بعدها يحتاج للوقت".

وأكمل حديثه قائلا: لاعبو الزمالك عليهم بذل قصارى جهدهم. التقصير منهم".

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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بعد الخسارة مباشرة، أعلن الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد، اجتماع سيشهد أكثر من سيناريو خاص بمصير ميتشو حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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