يرى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري أن رئاسته لبعثة الفريق البورسعيدي في موريتانيا لن تمثل عبء إضافي خاصة إنها ليست المرة الأولى.

ويتولى جلال رئاسة بعثة المصري في موريتانية بسبب ظروف انعقاد الجمعية العمومية للنادي في نفس الفترة.

ويحل المصري ضيفا على نواذيبو الموريتاني في التاسعة من مساء اليوم الأحد ضمن مباريات افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال جلال لـ FilGoal.com: "لم تكن هذه المرة الأولى لي في رئاسة البعثة، من قبل توليت رئاسة بعثة الإسماعيلي عندما كنت مديرا للكرة".

وأوضح المدير الفني للمصري "الظرف الخاص بانعقاد الجمعية العمومية يجعلنا جميعا نتحمل المسؤولية من أجل صالح النادي".

وتابع إيهاب جلال "لم تمثل رئاسة البعثة أي أعباء إضافية بالنسبة لي، فلدي فريق عمل يساعدني خاصة الثنائي ياسر عزت وعلي طه".

وأضاف جلال "التحضيرات في موريتانيا تتم بصورة طبيعية خاصة بعد رحلة السفر الطويلة التي جاوزت الـ 24 ساعة، فكان علينا تدرج الأحمال التدريبية".

وعن فترة التوقف الماضية قال جلال: "استفاد المصري كثيرا من فترة توقف الدوري، وكان لدينا بعض الأمور تحتاج إلى تعديل وعمل عليها وهو ما اتاحته لنا هذه الفترة".

وأتم جلال تصريحاته "استعدنا عدد من اللاعبين المصابين، لتكتمل صفوفنا بشكل جيد مع خوض المباريات الودية فبالتأكيد كان التوقف مفيدا".

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