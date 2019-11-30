اعترف الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي بالصعوبة التي واجهها ضد الأهلي فريقه السابق، لكنه يرى أن الفريق التونسي لم يجد دعما من التحكيم.

وفاز النجم على ضيفه الأهلي 1-0 أمس الجمعة في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وشهدت المباراة طرد أيمن أشرف مدافع الفريق المصري في الدقيقة 13.

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وقال جاريدو لـFilGoal.com: "مباراة الأمس كان صعبة جدا وخاصة بالنسبة لي".

وأوضح "لعبت ضد فريقي السابق واللاعبين الذين كنت أعمل معهم، كان الأمر عاطفيا للغاية".

وتابع "أحترم جماهير الأهلي ولاعبيه كثيرا، وشكل العمل معهم جزءا عظيما من حياتي".

واستدرك "لكن الآن النجم الساحلي فريقي وأحارب من أجله بنفس الطريقة والشغف اللذين كنت أعمل بهما في الأهلي".

وواصل "لازلت أتذكر التتويج بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر مع الأهلي، وكل الذكريات الرائعة".

ثم أضاف "أحب جماهير الأهلي ولاعبيه، وكنت سعيدا للغاية مع النادي ولكن لسوء الحظ كان علي الرحيل".

وانتقل المدرب الإسباني للحديث عن الأحداث التي صاحبت المباراة، وقال: "لا أعرف لماذا هناك غضب من لاعبي النجم، هم حاربوا بشرف من أجل الفوز".

وأردف "لا أعتقد أن التحكيم ساعد النجم، طرد أيمن أشرف كان بسبب منع فرصة محققة للتسجيل".

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وعن أهدافه المقبلة مع النجم، قال المدرب الإسباني: "أركز الآن على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال مع النجم، ومحاولة الوصول لمنصة التتويج في البطولات التي نشارك بها".

وأكمل "لازال أمامنا 5 مباريات من أجل التأهل".

وتحدث جاريدو عن رأيه في أداء الأهلي بعد 4 سنوات من رحيله عن النادي.

وصرح "كانت المباراة قوية بين فريقين حاربا على الفوز، وهذا طبيعي في المباريات الكبيرة".

وأتم "بالتأكيد، الأهلي سيتأهل لربع النهائي".

وقاد جاريدو الأهلي خلال موسم 2014-2015 وقاده للتتويج بكأس السوبر المصري وكأس الكونفدرالية، ولكنه رحل قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج في بطولة الدوري.

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