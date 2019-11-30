خاص خبر في الجول – اسم أسامة نبيه مطروح للعمل في الزمالك

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

أسامة نبيه

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك وجود اسم أسامة نبيه نجم القلعة البيضاء والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، ضمن المرشحين للعمل داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

بعد الخسارة مباشرة، أعلن الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد، اجتماع سيشهد أكثر من سيناريو خاص بمصير ميتشو حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

بالفيديو - تعادل في مصلحة الزمالك.. زيسكو يحبط بريميرو دي أجوستو في أنجولا لاعبو الزمالك يدعمون ميتشو: كلنا خلف مدربنا في الجول يكشف سيناريوهات الاجتماع الطارئ لـ الزمالك.. ونسب رحيل ميتشو اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك بعد السقوط أمام مازيمبي

وتحدث مصدر مسؤول في الزمالك مع FilGoal.com قائلا: "اسم أسامة نبيه مطروح للعمل في الزمالك".

وأضاف "كذلك طُرح اسم مدحت عبد الهادي ومحمد صبري للعمل في الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وتابع "مجلس الإدارة لم يُصدر حتى الآن قراراته النهائية بخصوص ميتشو وجهازه الفني".

وحرص عدد كبير من لاعبي الزمالك على دعم المدرب الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" عقب الخسارة أمام مازيمبي. (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

طالع أيضا

الزمالك يسقط في الملعب الأصعب

تحرك عاجل من الأهلي بسبب أحداث لقاء النجم

أول رد من الزمالك بعد الخسارة أمام مازيمبي

نيوكاسل يقدم هدية لـ ليفربول بإسقاط سيتي

بالفيديو - كاربخال ينقذ ريال مدريد من خطأ راموس ويقود الملكي لصدارة مؤقتة

في إفريقيا مازيمبي الزمالك أسامة نبيه ميتشو في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 1-12-2019 والقنوات الناقلة.. أحد ناري منتظر 4 دقيقة | إفريقيا
أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - فالنسيا يحسم الدربي لصالحه أمام فياريال 22 دقيقة | أوروبا
محمد صلاح: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف ولكن 31 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته ساعة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك