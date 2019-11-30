كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك وجود اسم أسامة نبيه نجم القلعة البيضاء والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، ضمن المرشحين للعمل داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

بعد الخسارة مباشرة، أعلن الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد، اجتماع سيشهد أكثر من سيناريو خاص بمصير ميتشو حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتحدث مصدر مسؤول في الزمالك مع FilGoal.com قائلا: "اسم أسامة نبيه مطروح للعمل في الزمالك".

وأضاف "كذلك طُرح اسم مدحت عبد الهادي ومحمد صبري للعمل في الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وتابع "مجلس الإدارة لم يُصدر حتى الآن قراراته النهائية بخصوص ميتشو وجهازه الفني".

وحرص عدد كبير من لاعبي الزمالك على دعم المدرب الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" عقب الخسارة أمام مازيمبي. (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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