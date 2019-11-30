اجتماع طارئ يُعقد داخل مقر نادي الزمالك يوم الأحد بعد السقوط أمام مازيمبي، فماذا سيحدث؟

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

بعد الخسارة مباشرة، أعلن الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد، اجتماع سيشهد أكثر من سيناريو حسبما علم FilGoal.com.

نشبت حالة من الغضب الكبير داخل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الأداء والنتيجة أمام مازيمبي، مما يُقرب الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" من الإقالة، كسيناريو أول للاجتماع، حسبما كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com.

لكن ورغم حالة الغضب، إلا أن اجتماع يوم الأحد قد ينتهي بعدم إقالة ميتشو والسبب "ضيق الوقت"، حسبما أوضح المصدر.

الزمالك يواجه الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات، ومن هنا يأتي السيناريو الثاني باستمرار ميتشو بسبب "ضيق الوقت وعدم وجود البديل المصري المتاح حاليا في أسرع وقت"، حسبما صرح المصدر المسؤول من الزمالك لـ FilGoal.com.

عدم توفر البديل المصري السريع لتولي مسؤولية الفريق مباشرة، آجل قرار مجلس الزمالك بإقالة ميتشو اليوم السبت، وقد يؤجل القرار أيضا يوم الأحد.

مجلس الإدارة ينتظر الآن عودة بعثة الزمالك للقاهرة للحديث مع حمادة أنور رئيس البعثة ومعرفة كل الأجواء التي حاطت بالفريق إلى جانب مناقشة أسباب الأداء والنتيجة.

وفي نفس الوقت، سيبدأ الزمالك دراسة الأسماء البديلة، سواء الأسماء المحلية أو الأسماء الأجنبية، حسبما أشار المصدر.

سرعة تحديد بديل ميتشو، سيحدد مدى سرعة رحيل المدرب الصربي من صفوف الزمالك.

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وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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