نوة سكندرية في المكس.. الاتحاد يقسو على الإسماعيلي بثلاثية

الاتحاد السكندري يقسو على الإسماعيلي بثلاثة أهداف. ثلاثية ارتقت بزعيم الثغر للمركز الرابع.

فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

سجل محمود رزق، وإيمانويل أوكوي، ورزاق سيسيه ثلاثية الاتحاد السكندري.

وصف المباراة

الاتحاد السكندري لم يحتج لوقت طويل كي يبدأ تشكيل الخطورة. تسديدة من أوكوي في الدقيقة السادسة، أبعدها محمد مجدي إلى الخارج.

وفي الدقيقة الـ21 جاء الهدف الأول للاتحاد. ركنية أحدثت مشاكل في منطقة الجزاء، وسددها محمود رزق في المرمى.

الإسماعيلي حاول التعويض، وفي الدقيقة الـ32 نفذ عبد الرحمن مجدي ركنية، لكن لمسة محمد حمدي زكي كانت بجانب القائم.

إيمانويل أوكوي تولى مهمة مضاعفة النتيجة. الأوغندي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد قوية في المرمى في الدقيقة الـ42، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكندري بهدفين.

الشوط الثاني

رزاق سيسيه لم ينتظر طويلا، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ51 بعد عرضية من خالد قمر، قابلها بلمسة واحدة في المرمى مسجلا الثالث.

تدخلات فنية

ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي حاول العودة في اللقاء، وكانت البداية في الدقيقة الـ55 بتبديلين بدخول محمد حمدي زكي، وحازم مرسي بدلا من عماد حمدي وبينسون شيلونجو.

واستمر الاتحاد في الضغط. أحمد نبيل "مانجا" سدد بقوة في الدقيقة الـ59 لكن بجانب القائم.

وآخر تبديلات الإسماعيلي جاءت في الدقيقة الـ72 بدخول بيكيتي سيلفا بدلا من عبد الرحمن مجدي.

وكاد أحمد رفعت يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ81 بعد اختراق رائع والتحام مع محمد مجدي حارس الإسماعيلي، لكن محمد الحنفي حكم اللقاء رأى أنها لا ترتقي لاحتستبها.

طلعت يوسف مدرب الاتحاد أجرى تبديلان في الدقيقة الـ82 بدخول هشام محمد ومحمد ناجي "جدو" بدلا من إيمانويل أوكوي وأحمد رفعت.

ثم كان آخر التبديلات في الدقيقة الـ88 بدخول أيمن الغباشي بدلا من خالد قمر، قبل أن ينتهي اللقاء بنفس النتيجة.

فوز الاتحاد السكندري رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة السادسة في المركز الـ12.

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