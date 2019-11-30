بعد الخسارة من مازيمبي 3-0 في دوري أبطال إفريقيا تأزم موقف ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك، لكن المدرب الصربي لديه بعض الكلمات التي يريد توجيهها عبر FilGoal.com.

ووجد ميتشو دعما كبيرا من لاعبي الزمالك عقب المباراة، لم يتوقعه هو شخصيا. ( اقرأ ماذا قال لاعبو الزمالك )

وقال ميتشو لـFilGoal.com: "لا أعرف ماذا أقول للاعبين".

وتابع "هذا يحدث لأول مرة في تاريخي، حيث أعرب اللاعبون عن تقديرهم لعملي في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".

وواصل "لم أقم بشراء حب اللاعبين، هذا ما قالوه عقب المباراة".

الظروف الصعبة؟

سأل FilGoal.com ميتشو عن المقصود بالظروف الصعبة التي وجدها مع الزمالك.

وأجاب "اللاعبون كانوا سعداء وقت اللعب والتتويج بكأس مصر، ولم أغير أبدا طريقتي في العمل".

واستدرك "لكن لم يتم الوفاء ببعض الوعود، وتضرر عملي بسبب هذه المشكلة ولم يكن من المفترض أن يحدث ذلك".

وواصل "توقعت أن يتم توضيح هذه الأمور، ولكن استمرت المشاكل في الزيادة منذ سبتمبر الماضي".

وأضاف المدرب الصربي "لم أجد أي طريقة لحل المشاكل أفضل من مواصلة العمل في الملعب، كنت أظن أن التدريب والعمل سيحلان المشاكل ولكن هذا لم يحدث".

وما ردك على الاتهامات بتدخل مرتضى منصور في وضع التشكيل، قال ميتشو: "هذا كذب ولم يحدث".

وعن اجتماع الزمالك الطارئ غدا بشأن مستقبله، صرح "بالتأكيد أي شيء قد يحدث".

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والآن، هل لديك رسالة لجماهير الزمالك؟

وجه ميتشو حديثه للجماهير قائلا: "لم أقصر أبدا في عملي ولم أخدع أي شخص، ولكنني لست سوبرمان".

وأتم "لا أعرف ماذا أقول للجماهير، لقد عملت لليالي طويلة دون نوم من أجل النجاح، ولكن لا يوجد سوبرمان في الواقع".

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