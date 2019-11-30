اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك بعد السقوط أمام مازيمبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئا في الثانية عشر ظهر يوم الأحد، وذلك بعد الخسارة أمام مازيمبي.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

خسارة هي الثانية على التوالي لـ الزمالك بعد السقوط أمام إنبي في الدوري.

ومن المنتظر أن يُناقش مجلس إدارة الزمالك أسباب أداء الفريق في الفترة الأخيرة ونتيجة لقاء مازيمبي.

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الاجتماع سيعقد داخل مقر نادي الزمالك ظهر يوم الأحد، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر، قبل مواجهة بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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