بالفيديو - كاربخال ينقذ ريال مدريد من خطأ راموس ويقود الملكي لصدارة مؤقتة

عاد ريال مدريد مجددا إلى صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت بالفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 15.

ريال مدريد تساوى مع برشلونة في رصيد النقاط قبل المباراة لكنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف للفريق الكتالوني.

ريال مدريد دخل المواجهة خارج أرضه على ملعب مينديزوروتزا، بـ 4 تغييرات عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ومشاركة ثانية على التوالي كأساسي لإيسكو.

أريولا وإيدر ميليتاو وجاريث بيل ومودريتش شاركوا بشكل أساسي بعدما غابوا عن المشاركة الأساسية في مباراة دوري الأبطال.

وصف المباراة

حاول أليكس فيدال لاعب ألافيس الحصول على ركلة جزاء إثر سقوطه لكن الحكم أشهر البطاقة الصفراء له في الدقيقة السابعة بسبب إدعاء السقوط.

وبعد 3 دقائق كاد الويلزي جاريث بيل أن يسجل هدف التقدم للملكي لكن رأسيته ارتطمت بالقائم الأيسر.

تتابعت محاولات ريال مدريد الهجومية لكن دون تهديد حقيقي على مرمى أصحاب الأرض.

إيسكو هدد مرمى ألافيس بتسديدة قوية أرضية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس على مرتين.

وبعد 6 دقائق سدد كاسيميرو كرة صاروخية تصدى لها الحارس باتشيكو ببراعة وحولها لركنية، وانتهت أحداث الشوط الأول بدون أهداف.

6 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني كانت كافية وسجل سيرخيو راموس الهدف الأول برأسية مستفيدا من ركلة ثابتة نفذها الألماني توني كروس.

هدف هو الثالث لقائد الملكي الموسم الجاري في الدوري ورقم 61 له منذ موسم 2005-06 في الدوري الإسباني بفارق 31 عن جيرار بيكيه مدافع برشلونة.

وبعد 10 دقائق تسبب راموس في ركلة جزاء على فريقه بعدما ضرب خوسيلو بمرفق اليد، سجلها لوكاس بيريز مُعدلا النتيجة.

وفي الدقيقة 69 سجل داني كاربخال الهدف الثاني لريال مدريد من متابعة لرأسية إيسكو المرتدة من القائم.

حاول لاعبو ألافيس في الدقائق الأخيرة تسجيل هدف التعادل عقب احتساب حكم اللقاء 8 دقائق وقتا بدلا من الضائع بسبب العودة لتقنية الفيديو أكثر من مرة.

وكاد فيدي فالفيردي البديل أن يسجل هدف ريال مدريد الثالث من انفراد تام بالمرمى في الدقيقة السادسة من الوقت البديل لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

فوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 31 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت لحين مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في قمة الجولة.

ويستضيف ريال مدريد في الجولة المقبلة إسبانيول.

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