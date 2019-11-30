بالفيديو - في مباراة الرد السريع.. نيوكاسل يعزز عقدته لـ مانشستر سيتي ويخطف تعادلا مثيرا

أصبح نيوكاسل يونايتد عقدة مانشستر سيتي بعدما بات أول فريق يفشل بيب جوارديولا في الفوز عليه خارج قواعده رغم التقدم في النتيجة مرتين متتاليتين.

الموسم الماضي فوز نيوكاسل بنتيجة 2-1 على ملعب سان جيمس بارك، واليوم في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي لم يخسر سيتي بل حصد نقطة رغم تقدمه.

تعادل قد يُبعد سيتي أكثر عن الصدارة حال فوز ليفربول على برايتون، إذ تقلص الفارق مؤقتا إلى 8 نقاط احتل بها المركز الثاني.

وصف المباراة

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الربع ساعة الأولى من المباراة لكن دون خطورة محققة على المرمى.

وبعد تمريرات ثنائية متبادلة بين ديفيد سيلفا ورحيم سترلينج، سجل الأخير هدف التقدم للسيتيزينز في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما حصل على تمريرة بالكعب من سيلفا.

تقدم لم يهنأ به لاعبو سيتي إذ سجل يترو ويليامز بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء هدف التعادل بأرضية زاحفة بعد 3 دقائق من هدف سيتي.

هدف جاء من صناعة الباراجوياني ميجيل ألميرون الذي ساهم في صناعة أول الأهداف في الدوري الإنجليزي بعد 24 مباراة شارك بها مع جيوش المدينة.

حاول لاعبو سيتي خطف التقدم قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بهدف لكل فريق.

في الدقيقة 68 سدد كيفين دي بروين كرة قوية نجح دوبرافكا في التصدي لها، ومن ثم أجرى بيب جوارديولا تغييرين دفعة واحدة بخروج رياض محرز وديفيد سيلفا ونزول فيليب فودين وبيرنادو سيلفا.

ضغط سيتي تواصل ونجح كيفين دي بروين من تسجيل هدف صاروخي في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

رد أصحاب الأرض جاء قاسيا في الدقيقة 88 بتسديدة من جونجو شيلفي من خارج منطقة الجزاء.

هدف هو الأول للاعب في الدوري الإنجليزي على ملعب فريقه، قاد بها جيوش المدينة للاحتفاظ بنقطة ثمينة.

تعادل سيتي قاد الفريق للمركز الثاني مؤقتا برصيد 29 نقطة، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 16 نقطة في المركز الـ 12.

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