الأهلي يشكو "الظلم التحكيمي" للاتحاد الإفريقي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أحداث لقاء النجم الساحلي.

النجم الساحلي انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد خروج أيمن أشرف مطرودا في الدقيقة 13، إلى جانب اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا أعلن من خلاله عن قرار المجلس بـ"التقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي بسبب الظلم التحكيمي الذ يتعرض له الفريق في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة".

وأشار الأهلي إلى "لاسيما ما شاهدته مباراة النجم الساحلي والتي ارتكب فيها الحكم العديد من الأخطاء التي نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر"، وفقا لـ البيان.

وكلف محمود الخطيب رئيس الأهلي الإدارات المعنية في النادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن "الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة".



















































سقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة ليصبح في المركز الأخير في مجموعته بعد انتصار الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره يوم الجمعة أمام الهلال السوداني.

بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.

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