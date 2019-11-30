لاعبو الزمالك يدعمون ميتشو: كلنا خلف مدربنا

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 19:39

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

حرص لاعبو الزمالك على دعم الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" مدرب الفارس الأبيض، بعد الخسارة أمام مازيمبي.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ونشر ساسي صورة تجمعه مع ميتشو، وغرد عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "كل اللاعبين يدعمون ميتشو".

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وأضاف "جميعنا خلف مدربنا".

لاعبو الزمالك تلاحقوا بعد ذلك في نشر الجملة ذاتهأ عبر حساباتهم على انستجرام.

بعد الخسارة مباشرة، أعلن الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد، اجتماع سيشهد أكثر من سيناريو حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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