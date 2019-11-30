هيثم فاروق ينفجر: يوجد كفاءات مصرية أفضل من ميتشو لقيادة الزمالك.. ولن أقول ما يحبه الجماهير

انفجر هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس عقب خسارة الفارس الأبيض أمام مازيمبي.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتحدث هيثم فاروق عقب المباراة قائلا: "لابد من تدخل مجلس إدارة الزمالك ومحاسبة ميتشو، في حالة استمراره كمدرب للفريق".

وأضاف "إذا أقيل ميتشو "خير وبركة" ويوجد العديد من الكفاءات المصرية أفضل من ميتشو لقيادة الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "أكثر من لاعب بعيد تماما عن مستواه. علامات استفهام كبيرة على أداء محمد عبد الغني وتعامله مع العرضيات. دفاع الزمالك تعامل بشكل سيئ جدا مع العرضيات".

ويرى هيثم فاروق "التحكيم معروف في إفريقيا. أُصدق لاعبي الزمالك على اعتراضاتهم على الحكم، ولكن التحكيم ليس السبب".

وشدد "لن أقول إن التحكيم "خلص علينا" وهو سبب خسارتنا. لن أقول ما يريد الجماهير سماعه لكي يطلقوا علي لقب "ابن الكيان". هذا هو التحكيم الإفريقي".

وأشار هيثم فاروق "التحكيم الإفريقي ساعد في حصد منتخب مصر للقب إفريقيا تحت 23 عاما".

وأردف "بكل تأكيد اعتراض لاعبي الزمالك ليس من فراغ، ولكن التحكيم ليس السبب".

واستكمل هيثم فاروق حديثه قائلا: "لابد من وجود وقفة لإدارة الزمالك مع ميتشو".

بعد الخسارة مباشرة، أعلن الزمالك عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد، اجتماع سيشهد أكثر من سيناريو حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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