التشكيل - النني أساسي مع بشكتاش في الدوري الأوروبي

حافظ الدولي المصري محمد النني على تواجده في التشكيل الأساسي لبشكتاش بمسابقة الدوري الأوروبي وذلك في لقاء سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ويلتقي بشكتاش مع سلوفان براتيسلافا ضمن مباريات الجولة 5 من المسابقة الأوروبية.

والنني حضر في وسط الملعب بعدما شارك في كل المباريات السابقة، عقب عودته من إيقاف لـ3 مباريات بسبب بطاقة حمراء.

وإجمالا لعب صاحب الـ27 عاما 10 مباريات مع فريقه التركي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاء تشكيل بشكتاش كالآتي.

ويحتل الفريق التركي المركز الأخير في المجموعة بلا نقاط.