التشكيل - النني أساسي مع بشكتاش في الدوري الأوروبي

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

النني

حافظ الدولي المصري محمد النني على تواجده في التشكيل الأساسي لبشكتاش بمسابقة الدوري الأوروبي وذلك في لقاء سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ويلتقي بشكتاش مع سلوفان براتيسلافا ضمن مباريات الجولة 5 من المسابقة الأوروبية.

والنني حضر في وسط الملعب بعدما شارك في كل المباريات السابقة، عقب عودته من إيقاف لـ3 مباريات بسبب بطاقة حمراء.

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وإجمالا لعب صاحب الـ27 عاما 10 مباريات مع فريقه التركي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاء تشكيل بشكتاش كالآتي.

ويحتل الفريق التركي المركز الأخير في المجموعة بلا نقاط.

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محمد النني بشكتاش

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