التشكيل - النني أساسي مع بشكتاش في الدوري الأوروبي
الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 19:17
كتب : FilGoal
حافظ الدولي المصري محمد النني على تواجده في التشكيل الأساسي لبشكتاش بمسابقة الدوري الأوروبي وذلك في لقاء سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
ويلتقي بشكتاش مع سلوفان براتيسلافا ضمن مباريات الجولة 5 من المسابقة الأوروبية.
والنني حضر في وسط الملعب بعدما شارك في كل المباريات السابقة، عقب عودته من إيقاف لـ3 مباريات بسبب بطاقة حمراء.
وإجمالا لعب صاحب الـ27 عاما 10 مباريات مع فريقه التركي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وجاء تشكيل بشكتاش كالآتي.
🦅 Beşiktaşımızın S. Bratislava maçı ilk 11'i;
Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut 🦅#BJKvSSB
⚫⚪ #Beşiktaş pic.twitter.com/bI4rnhdLyx— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 28, 2019
ويحتل الفريق التركي المركز الأخير في المجموعة بلا نقاط.
طالع أيضا:
نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر
شوقي غريب: أهلا بـ صلاح في الأولمبياد إذا أراد ذلك
النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي
أهداف الأربعاء الكروي - إبداع ميسي وزياش وهجوم إنتر.. وإثارة مجموعة ليفربول