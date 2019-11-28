النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

يستعد نادي النجم الساحلي للتحقيق مع موظفه المكلف بمرافقة بعثة الأهلي في تونس بسبب واقعة تكريمه لرمضان صبحي مساء اليوم الأربعاء.

وقال قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي الساحلي "نرفض تسمية الأمر بأزمة، فما حدث تصرف فردي يدل على عدم انضباط المرافق".

وأشار عاشور عبر قناة تايم سبورتس "لقد تواصلت مع هذا المرافق، وسألته لماذا فعل ذلك دون إبلاغي أو الحصول على إذن من النادي، فمثل هذه الإجراءات لها بروتوكول معين لتنظيمها".

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ولفت قيس عاشور إلى أن المرافق مستمر في مهمته مع الأهلي طوال تواجده في تونس، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق معه بعد المباراة.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم الجمعة على ملعب رادس في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

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