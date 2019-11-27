برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه عثمان ديمبيلي، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وبدأ ديمبيلي مباراة الفريق ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكنه استبدل في الشوط الأول بسبب الإصابة ليغادر الملعب باكيا.

وأفاد برشلونة في بيان مقتضب: "ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن".

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وأضاف البيان "سيخضع اللاعب الفرنسي لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة".

ويتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

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