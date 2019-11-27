برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه عثمان ديمبيلي، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وبدأ ديمبيلي مباراة الفريق ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكنه استبدل في الشوط الأول بسبب الإصابة ليغادر الملعب باكيا.

وأفاد برشلونة في بيان مقتضب: "ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن".

وأضاف البيان "سيخضع اللاعب الفرنسي لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة".

❗ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن. سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة. pic.twitter.com/jBREjzA73F — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 27, 2019

ويتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

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