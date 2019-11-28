أهداف الأربعاء الكروي - إبداع ميسي وزياش وهجوم إنتر.. وإثارة مجموعة ليفربول

إثارة ما بعدها إثارة شهدتها مواجهة ليفربول ونابولي انتهت بعدم ضمان تأهلهما لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما قاد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة فريقه لضمان التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

ليالي الأبطال المثيرة عادت من جديد يوم الثلاثاء وتلاها مباريات يوم الأربعاء التي شهدت عدة نتائج كبيرة.

FilGoal.com يستعرض أهداف الثلاثاء الكروي، في ليلة شهدت أهداف رائعة من حكيم زياش صانع ألعاب أياكس وثنائي هجوم إنتر روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

برشلونة 3 - بروسيا دورتموند 1

video:1

ليفربول 1 - نابولي 1

video:2

سلافيا براج 1 - إنتر ميلان 3

video:3

ليل 0 - أياكس 2

video:4

جينك 1 - سالزبورج 4

video:5

لايبزيج 2 - بنفيكا 2

video:6

تشيلسي 2 - فالنسيا 2

video:7

زينيت 2 - ليون 0

video:8

كما شهد الأربعاء الكروي مباراتين في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج رقم 24.

البحرين 0 - عمان 0

الكويت 3 - السعودية 1

video:9

طالع أيضا

برشلونة يدهس دورتموند

شوقي غريب يرحب بوجود صلاح في الأولمبياد

برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

إنريكي: راموس قد يشارك في الأولمبياد

تعادل مثير بين فالنسيا وتشيلسي