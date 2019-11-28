أهداف الأربعاء الكروي - إبداع ميسي وزياش وهجوم إنتر.. وإثارة مجموعة ليفربول

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 00:38

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

إثارة ما بعدها إثارة شهدتها مواجهة ليفربول ونابولي انتهت بعدم ضمان تأهلهما لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما قاد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة فريقه لضمان التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

ليالي الأبطال المثيرة عادت من جديد يوم الثلاثاء وتلاها مباريات يوم الأربعاء التي شهدت عدة نتائج كبيرة.

FilGoal.com يستعرض أهداف الثلاثاء الكروي، في ليلة شهدت أهداف رائعة من حكيم زياش صانع ألعاب أياكس وثنائي هجوم إنتر روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

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برشلونة 3 - بروسيا دورتموند 1

ليفربول 1 - نابولي 1

سلافيا براج 1 - إنتر ميلان 3

ليل 0 - أياكس 2

جينك 1 - سالزبورج 4

لايبزيج 2 - بنفيكا 2

تشيلسي 2 - فالنسيا 2

زينيت 2 - ليون 0

كما شهد الأربعاء الكروي مباراتين في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج رقم 24.

البحرين 0 - عمان 0

الكويت 3 - السعودية 1

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