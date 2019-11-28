كلوب: علينا الانتظار لمعرفة مدى قوة إصابة فابينيو

ينتظر نادي ليفربول معرفة حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه البرازيلي فابينيو في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام نابولي والتي انتهت بالتعادل 1-1 على أنفيلد.

تم استبدال لاعب خط الوسط البرازيلي في وقت مبكر من المباراة بعد اصطدام تعرض له من لاعب الضيوف.

وقال يورجن كلوب المدير الفني للريدز في تصريحات لموقع ناديه: "بالطبع من المبكر تحديد طبيعة وحجم وطبيعة الإصابة، نأمل جميعًا ألا يكون الأمر خطيرًا".

وواصل "أسوأ شيء في المباراة كان إصابة فابينيو، الإصابة في مكان لا تريد الشعور بالألم فيه".

وأضاف المدرب الألماني "فابينيو يشعر بألم شديد حول كعب وكاحل القدم، لذلك يجب علينا الانتظار".

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه ريد بول سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

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فيما ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.

📊رقم سلبي لماني وظهور للبديل تشامبرلين في أبرز إحصائيات مواجهة ليفربول ونابولي بدوري الأبطال#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/UIgr708sgE — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2019

























































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