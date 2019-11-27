شوقي غريب: أهلا بـ صلاح في الأولمبياد إذا أراد ذلك

شدد شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي أن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في أولمبياد طوكيو 2020 مرهون برغبة اللاعب.

وقال غريب في البرنامج التلفزيوني معكم منى الشاذلي:"في 2016 البرازيل اختارت نيمار لتنافس على الميدالية الذهبية. الفرق تستعين بأفضل اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد".

وأضاف "لابد أن يرغب صلاح في الانضمام ليشارك في البطولة".

وبسؤاله، هل الأمر مرهون فقط برغبة صلاح؟ أجاب بحسم "نعم".

ويقود غريب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في يوليو المقبل.

ويحق للفريق ضم ثلاثة لاعبين أعمارهم أكبر من 23 ويرى خبراء أن الفرصة جيدة لضم صلاح إلى الفريق.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما التي استضافتها القاهرة.

ومن جانبه، لا يحبذ يورجن كلوب مدرب ليفربول مشاركة صلاح في الأولمبياد. (التفاصيل)

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