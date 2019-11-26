مران الأهلي – 45 دقيقة فقط في أول تدريب بتونس

خاض الأهلي مرانا قصيرا استمر لـ45 دقيقة في أول مران للفريق الأحمر في تونس استعدادا للقاء النجم الساحلي.

وفضل الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر مدرب الفريق خوض مرانا قصيرا تجنبا لإرهاق اللاعبين بعد مواجهة الجونة في الدوري أمس الإثنين.

أما من شارك في لقاء الجونة فقد خاض تدريبات استشفائية خفيفة في المران الذي أقيم في ملعب الجامعة التونسية.

فيما خضع حراس المرمى لتدريبات قوية تحت قيادة مدرب الحراس يانكون ميشيل.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي الجمعة المقبلة في أولى جولات دوري أبطال أوروبا الجمعة المقبلة لحساب المجموعة الثانية.







































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