قال قيس عاشور المتحدث الإعلامي للنجم الساحلي إن ناديه حتى الآن لم يتلق رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إمكانية الموافقة على قيد مهاجم الفريق سليماني كوليبالي.

وقال قيس عاشور لـFilGoal.com: "حتى الآن الرؤية غير واضحة بشأن مشاركة كوليبالي في لقاء الأهلي".

وأكمل "في وقت سابق نجحنا في قيده في قائمتنا المحلية وأرسلنا للفيفا للموافقة على الإجراء ومن ثم قيده إفريقيا لكن مازلنا في انتظار الرد".

وأتم المتحدث الإعلامي للنادي التونسي حديثه "اليوم قمنا بتسجيل المهاجم الليبي أنيس السلتون ووجدي كشريدة".

واتفق الأهلي مع النجم الساحلي ومهاجمه السابق ولاعب الفريق التونسي الحالي سليماني كوليبالي على تسديد غرامة قدرها مليون و400 ألف دولار بعد هروب اللاعب من الفريق الأحمر.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم الجمعة المقبلة لملاقاته في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

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