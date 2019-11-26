لامبارد يعلق على صور روس باركلي العارية

علق فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على الصور العارية التي انتشرت للاعبه روس باركلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت لقطات لباركلي وهو يرقص عاريا في أحد الأندية الليلية أثناء قضاء اجازته في دبي هذا الأسبوع.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا: "لقد أظهر باركلي لحظة من عدم الاحترافية بهذه الصور".

وغاب جناح تشيلسي عن منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولية بسبب إصابة في الكاحل لكنه حصل على إذن من ناديه لقضاء اجازة في دبي.

وأضاف "يعرف روس كيف دعمته في مشكلته الأولى مع بداية الموسم"، في إشارة لدخول اللاعب الإنجليزي في شجار مع سائق تاكسي بمدينة ليفربول سبتمبر الماضي.

وواصل لامبارد "لا أريد أن أصبح ديكتاتوراً لأنه يستحق بعض الحرية. أنا أحب روس، إنه أحد اللاعبين الذين أدربهم، لكنه بحاجة إلى إظهار ردود أفعاله على أرض الملعب".

وشدد أسطورة تشيلسي على أن باركلي لم يسافر إلى إسبانيا مع الزرق لأنه مازال يعاني من الإصابة.

وانضم باركلي البالغ من العمر 25 عاما إلى تشيلسي قادما من إيفرتون في شتاء 2018.

يذكر أن لامبارد وضع قائمة من الممنوعات والمحظورات للاعبيه لفرض سيطرته على الفريق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن لامبارد وضع لائحة من 12 نقطة ممنوع على لاعبيه مخالفتها وإلا وقعت عليهم عقوبات مالية قاسية.

وجاءت قائمة ممنوعات لامبارد في تشيلسي كالآتي:

1- التأخر عن موعد الوصول للمباراة / المغادرة 2500 جنيه إسترليني

2- التأخر عن موعد حضور التدريبات = 2500 جنيه إسترليني

3- التأخر عن وقت الجيم = 1000 جنيه إسترليني

4- التأخر عن جلسات العلاج = 2500 جنيه إسترليني

5- التأخر عن مواعيد الاجتماعات.. الدقيقة الواحدة = 500 جنيه إسترليني

6- التأخر عن انطلاق التدريبات = 20 ألف جنيه إسترليني

7- رنين الهاتف أثناء الاجتماع / وقت الغداء = 1000 جنيه إسترليني

8- ارتداء ملابس غير مناسبة أثناء سفر الفريق ويوم المباريات = 1000 جنيه إسترليني

9- عدم العودة مع الفريق بعد المباراة دون إذن المدرب أو مساعد المدرب = 5 آلاف جنيه إسترليني

10- الرفض أو عدم حضور الواجبات المجتمعية = 5 آلاف جنيه إسترليني

11- عدم الإبلاغ بالمرض أو الإصابة قبل يوم الراحة أو قبل ساعة ونصف من موعد بدء التدريبات = 10 آلاف جنيه إسترليني

12 - التأخر عن مواعيد الفحوصات الطبية = 2500 جنيه إسترليني

لامبارد أسطورة تشيلسي السابق تولى تدريب الفريق الأزرق بداية الموسم الجاري خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري.

ويقدم تشيلسي أداء جيد مع لامبارد في الفترة الماضية رغم اعتماد الفريق على الكثير من الشباب بسبب عقوبة الإيقاف من التعاقدات.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 13 جولة.

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