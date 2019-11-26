مدرب الإسماعيلي: استغللنا اندفاع الجزيرة وأجرينا تغييرات هجومية لحسم التأهل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 19:33

كتب : ياسر الشريف

ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي الجديد

يرى ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي، أن فريقه كان قادرا على حسم التأهل أمام الجزيرة الإماراتي أبكر مما حدث.

الإسماعيلي جدد فوزه على مضيفه الجزيرة بهدفين دون رد في استاد محمد بن زايد، ليعبر إلى ربع نهائي البطولة العربية.

وصرّح ييسيتش بعد المباراة: "واجهنا فريقا كبيرا يمتلك لاعبين متميزين رغم غياب لاعبيه الدوليين".

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وأضاف: "لدينا بعض التحفظات الدفاعية في المباراة، لعبنا بشكل متوازن دفاعيا وهجوميا وأهدرنا ركلة جزاء في مطلع المواجهة كانت كفيلة بحسم التأهل مبكرا".

وأكمل: "أحسنا استغلال الفرص في الشوط الثاني".

وأتم: "توقعنا اندفاع الجزيرة وأجرينا تغييرات هجومية لمباغتته، وبالفعل تحقق المطلوب بهدفين في آخر 5 دقائق".

والتحق الإسماعيلي بـ الاتحاد السكندري، والشرطة العراقي، والرجاء المغربي، والشباب السعودي، وأوليمبك آسفي المغربي، والاتحاد السعودي في الدور المقبل. في انتظار الفائز بين القوة الجوية العراقي والمولودية الجزائري.

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