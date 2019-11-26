نادي سويدي؟ إبراهيموفيتش يُزيد الغموض حول مستقبله

يبدو أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وجد ضالته ويبدو أنه أعلن انتقاله لصفوف هاماربي السويدي عبر فيديو نشره على حسابه.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي

وتتصارع عديد الأندية الكبرى في أوروبا للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزها ميلان ونابولي وبولونيا وبعض التقارير تشير إلى مانشستر يونايتد.

السويدي البالغ 38 نشر فيديو على حسابه بقميص النادي السويدي ومن ثم ظهر اسمه على القميص من الخلف، الذي اعتبره البعض إعلانا عن انضمامه للنادي.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام ونشر سابقا تغريدة وداعية للفريق الأمريكي (طالع التفاصيل).

وجلس سابقا مسؤولي نادي ميلان الإيطالي مع مينو رايولا وكيل اللاعب من أجل بحث انتقاله في يناير المقبل (طالع التفاصيل).

ولا يعرف أحد هوية النادي الجديد الذي سينضم له السويدي المخضرم.

وأغلق البرتغالي جوزيه مورينيو الباب حول انضمام زلاتان إلى توتنام في يناير المقبل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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