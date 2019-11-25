الزمالك يفقد محمود علاء في الكأس بسبب الإيقاف

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

محمود علاء - إنبي - الزمالك

تأكد غياب محمود علاء مدافع الزمالك عن مواجهة فريقه أمام الشرقية في كأس مصر بسبب الإيقاف.

الزمالك يواجه إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

محمود علاء حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 32 هي الثالثة له هذا الموسم، مما يعني غيابه عن المواجهة المقبلة.

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المواجهة المقبلة لـ الزمالك ستكون في بطولة كأس مصر أمام الشرقية في الرابع من ديسمبر المقبل، وهو اللقاء الذي سيغيب عنه مدافع الفارس الأبيض.

وحصل محمود علاء على بطاقة صفراء في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز ثم بطاقة صفراء في السوبر أمام الأهلي، والآن حصل على بطاقة صفراء هي الثالثة له في الموسم، بسبب اعتبار كأس مصر كبداية للموسم الكروي الحالي.

ويلعب الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

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