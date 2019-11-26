مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-11-2019 والقنوات الناقلة.. قمم نارية بالجملة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

دي ماريا - سان جيرمان - ريال مدريد

ليلة كروية مثيرة في انتظارنا.. أهلا بكم في الثلاثاء الناري.

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في الدوري المصري يلعب نادي مصر أمام وادي دجلة في الخامسة مساءً على أون سبورت وتايم سبورت.

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وفي السابعة والنصف مساءً يحل حرس الحدود ضيفا على مصر للمقاصة على أون سبورت وتايم سبورت.

ويلعب الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي في الرابعة عصرا في إياب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ليلة الأبطال تبدأ مبكرا في الثامنة إلا 5 دقائق بمواجهة باير ليفركوزن الألماني خارج ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو على بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يلعب جالاتا سراي ضد كلوب بروج على بي إن سبورتس 6.

وتنطلق 6 مباريات من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساءً.

ريال مدريد يواجه باريس سان جيرمان في قمة نارية على بي إن سبورتس 1.

يوفنتوس يواجه أتليتكو مدريد في قمة أخرى على بي إن سبورتس 3.

مانشستر سيتي ضد شاختار دونتسك على بي إن سبورتس 2.

توتنام ضد أوليمبياكوس في الظهور الأوروبي الأول لـ مورينيو مع السبيرز على بي إن سبورتس 6.

ريد ستار يستضيف بايرن ميونيخ على بي إن سبورتس 5.

وأتلانتا يواجه دينامو زغرب على بي إن سبورتس 4.

وتنطلق بطولة خليجي 24 في قطر.

منتخب قطر يواجه منتخب العراق في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس.

بعدها، يلعب منتخب الإمارات أمام اليمن في الثامنة والنصف مساءً على نفس القناتين.

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ليلة الأبطال ريال مدريد الدوري المصري في الدوري سان جيرمان يوفنتوس أتليتكو مدريد

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