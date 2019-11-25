5 أرقام من فوز الأهلي برباعية على الجونة.. فايلر 7 من 7

أرقام رائعة وأداء مميز وفوز رابع على التوالي حققه الأهلي في الدوري المصري.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وبعد توقف طويل للدوري بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عاد الأهلي ليخوض مبارياته في المسابقة المحلية بمواجهة الجونة.

وفاز الأهلي على الجونة برباعية دون ضمن الجولة الخامسة من الدوري، سجلها وليد سليمان (هاتريك) وحسين الشحات هدف.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز 5 أرقام بعد فوز الأهلي على الجونة.

هاتريك "سليمان"

سجل وليد سليمان أول "هاتريك" للأهلي في الدوري منذ أكثر من موسمين.

وكان آخر "هاتريك" يسجله لاعب للأهلي في الدوري لعبد الله السعيد في شباك النصر للتعدين في الدور الثاني من موسم 2016/2017.

7 من 7

واصل ريني فايلر المدير الفني للأهلي انتصاراته المتتالية ووصل للفوز رقم 7 من أصل 7 مباريات قاد بها الفريق الأحمر.

انتصارات فايلر جاءت بواقع 4 في الدوري و2 في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

الشحات يواصل التسجيل

حسين الشحات أيضا واصل تألقه مع الأهلي وسجل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وسجل الشحات هدفا في الإنتاج الحربي، ثم هز شباك أسوان، قبل أن يسجل هدفا في الجونة.

رقم دفاعي مميز

دفاع الأهلي كذلك لم يتلق في أول 4 جولات سوى هدفا واحدا.

وكرر الأهلي مع فايلر هذا الرقم الذي حدث في موسم 2016/2017 عندما أنهى الأهلي أول 4 مباريات في الدوري ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة.

رقم غائب منذ 44 عاما

الرقم الأهم الذي حققه الأهلي بعد مباراة الجونة هو إنهاء أول 4 مباريات في الدوري مسجلا 14 هدفا.

ولم يحقق الأهلي هذا الرقم الهجومي المميز منذ موسم 1975/1976.













































































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