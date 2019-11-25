شاهد - صلاح يتهكم على لوفرين بسبب البيتزا وخسارة 21 مباراة في يومين

لم يفوت نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الفرصة وتهكم على زميله الكرواتي ديان لوفرين في تحدي طريف بين الثنائي.

وعرضت قناة ليفربول مقطع مدته نحو خمس دقائق للثنائي وهما يردان على أسئلة ليست لها علاقة بكرة القدم.

أول الأسئلة كان حول طريقة إنفاق الـ5 جنيهات حين كنت صغيرا، فرد صلاح بقوله "كنت أحتفظ بهم"، ليقول لوفرين "هذه هي شخصيتك حتى الآن".

بسؤالهما عما يفضلان وضعه فوق البيتزا، تعجب المدافع الكرواتي من قول زميله المصري بإنه لا يحب البيتزا، وأوضح "عندما كنا في إيطاليا لملاقاة نابولي قلت إن هذه هي أفضل بيتزا في العالم".

وعند الحديث عن لعبة تنس الطاولة قال صلاح للوفرين متعجبا "تحب تنس الطاولة؟ لهذا السبب خسرت أمامي 21 مباراة في يومين فقط".

ورد مدافع ليفربول بقوله "لم أر في حياتي مهاجم مثلك في كرة القدم يلعب كمدافع في لعبة تنس الطاولة".

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يتحدث صلاح ولوفرين عن الحيوانات الأليفة و البيتزا و البينج بونج في أحدث إصدار لـ "المواجهة"...😅🤪



مقدم من @WesternUnion pic.twitter.com/0qoCoU1jQ7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 25, 2019

كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أوضح جاهزية صلاح للمشاركة في مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وصرّح كلوب بعد مباراة كريستال بالاس يوم السبت: "صلاح بخير".

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الصحفي: "لكنه لم يستطع التدرب لـ 9 أيام، انضم أولا لمعسكر منتخب مصر، وبعدها ذهب إلى منزله وتدرب بنسبة 60% إلى 70% أول أمس".

وأكمل "يوم الجمعة كان تدريبه الكامل بنسبة 100% الأول، وعندها توجب علينا اتخاذ القرار بشأن البدء به أو لا".

وأوضح "قررنا إبقائه على مقاعد البدلاء، وأردنا إقحامه في الدقائق الأخيرة كما لاحظتهم، ولكن عندها سجلنا هدفا".

وأتم: "استطعنا إراحته أمام بالاس وهذا أمر جيد، وسيعود في مباراة الأربعاء".

ويلتقي ليفربول مع نابولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام كينيا، وجزر القُمر بالتوقف الدولي الماضي.

وعانى صلاح من آلام في الكاحل بالفترة الماضية، وترجع مشاركته الأخيرة مع ليفربول إلى مواجهة مانشستر سيتي مباشرةً قبل التوقف الدولي.

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