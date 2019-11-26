الرياضية السعودية: برعاية تركي آل الشيخ.. الأهلي يواجه الهلال السعودي في اعتزال طارق التائب

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم عن مواجهة بين الأهلي المصري والهلال السعودي في اعتزال طارق التايب.

وسبق لطارق التايب تمثيل نادي الهلال السعودي في الفترة من صيف 2006 ولمدة 3 سنوات قبل أن ينتقل إلى الشباب السعودي لمدة موسم.

وكشفت قناة الرياضية السعودية خلال برنامج الديوانية عن حديث تركي آل الشيخ عن رعاية مهرجان اعتزال طارق التايب نجم الهلال السعودي السابق بمواجهة الأهلي المصري.

#الديوانيه حفل اعتزال "طارق التايب" سيجمع الأهلي المصري بالهلال السعودي. — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019

وجاء ذلك ضمن تكريم تركي آل الشيخ لفريق الهلال السعودي بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب 19 عاما.

وتوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بالفوز على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

ولعب الهلال أمام الزمالك في أكتوبر عام 2018 ضمن بطولة السوبر المصري السعودي وفاز الفريق المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

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