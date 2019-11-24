جوارديولا: سجلنا حين كان تشيلسي أفضل

اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن فريقه لم يكن أفضل من منافسه تشيلسي حين نجح في التسجيل بمباراة الفريقين.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدفين رد بهما على هدف تقدم تشيلسي ضمن الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "سجلنا هدفاً حينما كانوا أفضل، في الطبيعي تعتقد أنك تسجل حين تكون أفضل، لكن في هذه اللحظة هم كانوا الأفضل".

وأضاف: "عانينا لفترة بعد هدف نجولو كانتي، لكننا نجحنا في صناعة الكثير من الفرص وتسجيل هدفين وإضاعة الكثير من الفرص".

واختتم: "تشيلسي لديه فريق رائع، حققنا انتصارا عظيما على فريق شجاع في ظل الظروف التي نمر بها والإصابات".

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ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ملاحقه ليستر سيتي و9 نقاط عن غريمه مانشستر سيتي، أما تشيلسي فيحتل المركز الرابع.

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