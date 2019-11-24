مواعيد مباريات الأحد 24 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. نهائي آسيا والاتحاد في البطولة العربية

تترقب الجماهير العربية نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأحد، على أمل تتويج سعودي أزرق.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 24 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.

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نهائي آسيا

في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يحل الهلال السعودي ضيفا على أوراوا ريدز الياباني، بعد أن تفوق ذهابا 1-0.

المباراة تُقام في الساعة 12 مساءً (ظهرا) وتُنقل عبر beIN Sports 1 والدوري والكأس 3، بتعليق عصام الشوالي، وخليل البلوشي.

البطولة العربية

في إياب دور الـ 16 من البطولة العربية، يحل الاتحاد السكندري ضيفا على المحرق البحريني في الخامسة والنصف مساء، بعد تفوقه ذهابا 2-0.

المباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية 2 بتعليق أحمد الحامد.

الدوري الإنجليزي

مواجهة وحيدة يشهد الأحد من مباريات الجولة 13 للدوري الإنجليزي، باستضافة شيفيلد يونايتد لـ مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الإسباني

لاليجا تشهد 5 مباريات، أبرزها حلول إشبيلية ضيفا على بلد الوليد في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري الإيطالي

تشهد إيطاليا بدورها 6 مباريات، أهمها استقبال روما لـ بريشيا في الرابعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق محمد بركات.

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