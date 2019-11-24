أهداف السبت الكروي - جنون أمريكا الجنوبية في نهائي ليبرتادوريس وريمونتادا الرجاء ضد الوداد

عاد جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي وعاد فريقه توتنام لتحقيق الانتصارات وفاز على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ13 للبريميرليج.

مباراة مثيرة كانت ضمن أبرز مواجهات السبت الكروي.

فاز ليفربول بصعوبة على كريستال بالاس وحافظ على سجله الرائع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وعاد مانشستر سيتي للانتصارات وتغلب على ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف.

وفي المغرب حقق الرجاء البيضاوي عودة تاريخيه أمام غريمه التقليدي الوداد في البطولة العربية للأندية وتعادل معه 4-4 في اللحظات الأخيرة ليخطف بطاقة التأهل.

كما خطف فلامينجو البرازيلي فوزا مثيرا من ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي ليبرتادوريس ليفوز باللقب بطريقة درامية.

كل هذا وأكثر شهده السبت الكروي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف السبت الكروي في مختلف ملاعب العالم.

فولفسبورج × فرانكفورت

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أرسنال × ساوثامبتون

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ليستر سيتي × برايتون

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ليفربول × كريستال بالاس

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ريال بيتيس × فالنسيا

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ولفرهامبتون × بورنموث

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نورويتش × إيفرتون

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بيرنلي × واتفورد

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ميلان × نابولي

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ليون × نيس

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مانشستر سيتي × تشيلسي

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غرناطة × أتليتكو مدريد

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لايبزج × كولن

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المريخ × الهلال

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إنتر × تورينو

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ريال مدريد × ريال سوسيداد

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فلامينجو × ريفر بليت

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ديجون × رين

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بريست × نانت

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ستراسبورج × أميان

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آنجيه × نيم

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ميتز × ريميس

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أياكس × هيراكليز

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توتنام × وست هام

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يوفنتوس × أتالانتا

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شالكه × بريمن

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ليفركوزن × فرايبورج

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بايرن × دوسلدورف

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يونيون برلين × مونشنجلادباخ

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الرجاء × الوداد