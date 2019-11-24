رد قوي من شوقي غريب على سؤال "هل تقبل تدريب المنتخب الأول؟"

أغلق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الباب أمام إمكانية توليه مهمة المنتخب الأول.

غريب قاد مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بتتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقد كان واضحا في إمكانية تدريبه الفراعنة الكبار.

مدرب منتخب مصر الأولمبي وأثناء حلوله ضيفا على برنامج "الحكاية" عبر محطة إم.بي.سي مصر، سُئل عن إمكانية توليه تدريب الفريق الأول لو عُرض عليه.

لتأتي إجابته: "حينها سأفصح عن رغبتي في البقاء للعب في الأولمبياد، أريد تحقيق إنجاز لـ مصر مع هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "إجابتي هي لا مباشرة، هؤلاء اللاعبون أهم من أي شيء، ويجب أن أكون على قدر المسؤولية".

وواصل: "حسام البدري يحتاج إلى مزيد من الوقت، الفترة كانت قصيرة بعد توليه مهمة المنتخب الأول".

ورفع غريب سقف التوقعات بشأن قدرة منتخبه على الذهاب بعيدا في أولمبياد طوكيو.

وصرّح غريب: نأمل أن نحقق ميدالية، نحن قادرون على ذلك. انتهى عهد التمثيل المشرف، لا بد أن يحس الناس أننا لو لم نقدر على تحقيق ميدالية، فعلى الأقل نستحقها".

وأضاف: "جيل طوكيو 1964 فاز بالمركز الرابع، وهذا الجيل قادر على تحقيق الإنجاز، هذا الجيل جيد ومحترم ومن يشارك مثل من لا يشارك".

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