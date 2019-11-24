مدافع منتخب مصر: تأثرت بسبب ما فعله رمضان.. وزميله: توقعت تعادل كوت ديفوار

كشف أحمد رمضان "بيكام" مدافع منتخب مصر الأولمبي عن شعوره بالقلق من استقبال هدف ثان من كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال بيكام لقناة "أون سبورت": "شعرت بالإحباط بعد التعادل والقلق من استقبال هدف ثان".

واستدرك "بعد نهاية المباراة كابتن شوقي غريب قال لنا إن شاء الله لن يرحل الجمهور حزينا ويجب أن نُسعد الشعب المصري".

وواصل "رمضان بكى بعدما سجل الهدف وانزلق على أرضية الملعب حيث أن أغلبنا كان يلعب مصابا، وتأثرت بسبب هذه اللقطة وكنت (بموت نفسي) في الملعب".

وأشار زميله أسامة جلال إلى أنه توقع هدف تعادل كوت ديفوار القاتل.

وأوضح "توقعت تعادل كوت ديفوار، لأننا كنا نفقد الكرة بسرعة في الشوط الثاني وهددونا كثيرا".

وأتم "كابتن شوقي غريب كان لديه رؤية في تأخيرات التغييرات، وتحسنا بعدها".

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