مدافع منتخب مصر الأولمبي: استغناء الأهلي عني لم يكن جيدا.. وحلمي الاحتراف ثم العودة أو الزمالك

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 00:51

كتب : محرر في الجول

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

تحدث أحمد رمضان "بيكام" مدافع وادي دجلة ومنتخب مصر الأولمبي عن أهدافه بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وانتقل بيكام لوداي دجلة من الأهلي بشكل نهائي في يناير 2019 ضمن صفقة انضمام محمد محمود للمارد الأحمر.

وقال بيكام لقناة "أون سبورت": "كنت ألعب معارا في دجلة وسألني مسؤولوه عن رغبتي في الانضمام لصفوف الفريق ضمن صفقة انتقل محمد محمود للأهلي".

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وتابع "أخبرتهم بموافقتي طالما الأهلي لا يريدني، استغناء الأهلي عني لم يكن شيئا جيدا لي، ولكنني وافقت على الاستمرار في دجلة بدلا من العودة للأهلي للعب مع الناشئين".

وأوضح "لم ألعب مع شوقي غريب في البداية لأني لم أكن ألعب في الدوري الممتاز، وطلب مني البحث عن فرصة حتى لو خرجت معارا ولذلك انضممت لدجلة".

ونفى بيكام علمه بوجود مفاوضات من الزمالك لضمه.

وعن ذلك، قال: "لا أعرف شيئا عن مفاوضات الزمالك، ولكن رقم واحد عندي الاحتراف ثم العودة للأهلي أو الانضمام للزمالك".

وأتم "أي لاعب في مصر يتمنى الأهلي أو الزمالك، ولا توجد مشكلة لو تلقيت عروضا في حال عدم الاحتراف".

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