شوقي غريب يكشف شرط مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو.. ويرد: علاقتي بـ كلوب جيدة

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلى الفريق خلال المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويحق لكل فريق مشارك في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق سن الـ23، وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال في 23 يوليو المقبل.

وقال غريب لبرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "عندما تذكر اسم صلاح فهو نجم عالمي ومن ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، واسم كبير ويمنح دعاية لمصر ولمنتخب مصر ووجوده يعني قوة كبيرة".

وتابع "صلاح فخر مصر والعرب ويشرفنا وجوده، لكن الأهم رغبة صلاح في التواجد".

وأكمل "لابد أن يصرح محمد صلاح برغبته في التواجد أولا، وهذا الموضوع موعده في يوليو وليس الآن".

وواصل "من حقي امتلاك 22 لاعبا في البطولة ونحتاج تمثيلا مشرفا".

ورد شوقي غريب على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بشأن انزعاجه من تقارير انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي.

وأوضح "كلوب تحدث عن صلاح قبل أن أطلب ذلك، ولكن علاقتي مع كلوب جيدة".

وكشف "في 2008 اجتمعت به عندما كان مدربا لماينز من أجل ضم محمد زيدان لمنتخب مصر مبكرا ودعاني لحضور تدريبات الفريق".

وأتم مدرب منتخب مصر "نيمار كان مع البرازيل في 2016 من أجل ميدالية، ومن الطبيعي أن يفكر كل فريق في تقوية صفوفه".

ولم يبد يورجن كلوب رفضه، لكنه لا يحبذ انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي في الصيف المقبل، وذلك لأهمية وجوده أثناء الاستعداد لموسم 2020-2021. ( اقرأ تصريحاته )

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وانضم صلاح محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر للتحدث عن إمكانية ضم صلاح.

وعن ذلك، قال: "كما قال رمضان صبحي لابد من منح اللاعبين حقهم أولا، وبعدها نفكر في الثلاثة المنضمين من المنتخب الأول".

واختتم حديثه "اللاعبون أدوا وضحوا في الملعب من أجل منتخب مصر وتحقيق البطولة".































































































































































































































































































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